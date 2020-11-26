İzmir’e, Kocaeli’nden 9’uncu ve son yardım tırı

İzmir için toplanan yardımlar son yardım tırı ile Kocaeli AFAD'dan uğurlandı.30 Ekim'de İzmir'de yaşanan deprem sonrası Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un teşvik ve talimatları ile başlatılan yardım seferberliğinin son halkası da gönderilen 9'uncu ve son yardım tırı ile tamamlandı. Ağırlıklı olarak gıda kolisi ve battaniye içeriğiyle toplanan yardımlar, Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünden İl Müdürü Salim Tekoğul tarafından uğurlandı.

9 TIR 2 KAMYON

İzmir depremi sonrasında başlatılan yardım seferberliğine, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İlçe Kaymakamlıkları, İlçe Belediyeleri ve Müftülükler aktif şekilde katıldı. Vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yardım organizasyonunda 9 tır ve 2 kamyonla toplanan yardımlar bölgeye gönderilmiş oldu. İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları da yardım toplama ve paketleme konusunda yaptığı aktif çalışma ile kısa sürede bölgeye ulaştırılan yardımlar, İzmir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının İzmir Kültür Parktaki lojistik merkezine teslim edildi.