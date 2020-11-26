Kaçak sigaraya geçit yok! 5 bin paket yakalandı!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde jandarma tarafından durulan araçta 5 bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ile Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçakçılığıyla mücadele amacıyla yaptıkları çalışma kapsamında ilçe merkezinde plakası açıklanmayan bir aracı durdurarak arama yapıldı.

Aracın zula tabir edilen gizli bölmelerine yerleştirilmiş halde bulunan 5 bin 200 paket sigaraya imha edilmek üzere el konulurken, aracın sürücüsü de gözaltına alındı.