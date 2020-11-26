‘Kadına şiddet küresel pandemi’

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında düzenlenen "Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü" konulu program Emine Erdoğan'ın himayesinde gerçekleşti. Çevrim içi düzenlenen programa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, yapımcılar, sanatçılar, yazarlar ve akademisyenler de katıldı. Programa video mesajla katılan Erdoğan şunları söyledi:Kadına yönelik şiddet, sadece ülkemizde değil, dünyanın her yerinde karşımıza çıkan büyük bir yaradır. Aslında bir anlamda küresel bir pandemidir. Programa katılan herkes kadına yönelik şiddet denilen insanlık suçuyla mücadelede tek yürek. Kadın ve şiddet kelimelerinin yan yana geldiği cümleler, sonsuza kadar ortadan kalkmadıkça huzurumuz tam olamaz. Devlet, sivil toplum, medya ve diğer tüm paydaşların bu mücadelede yerini alması gerekiyor.Araştırmalar, televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin, davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor. Haber başlıklarında kullanılan, "Öfkelenen koca, cinnet geçiren eş" gibi ifadeler, aslında işlenen suça peşinen bahane sunuyor. Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim. Katiller, mafya babaları, zorbalar rol model gibi lanse edilmesin.Kadına şiddetin komedisini yapmak, uygulanan şiddeti kahkaha efektleriyle vermek, insanları şiddete güler hale getiriyor.İlham veren hikâyeler ve kahramanlara ihtiyaç bulunuyor. Belki delikanlı olan belinde silah taşıyan değil, sokak hayvanlarına mama taşıyan adamdır. Makbul olan caddelerde arabasıyla yarış yapan değil, sabahın ilk ışıklarına kadar çalışan bilim insanıdır. İlham veren, evini terk eden isyankâr gencin şöhret yolculuğu değil, ücra bir köyün çocuklarına ilim taşımak için yola çıkan genç öğretmenin yolculuğudur.Programa katılan sanatçı Kutsi, "Kadına kalkan el sahibi biri benim için insan değildir. Psikolojik ve ekonomik şiddet uygulayanlar da aynı kategoridedir" dedi. Psikiyatrist ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu, "Şiddet tanıklık edilerek, görerek öğrenilen bir duydu. Şiddeti tanımayan birine şiddet uygulatamazsınız" dedi. Oyuncu Ayça Varlıer, "Sanatın iyileştirici bir gücü var. Biz bu gücü unutmamalıyız" diye konuştu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına şiddetin insanlığa ihanet olduğunu söyledi. Selçuk, 2021-25'i kapsayacak şekilde 4'üncü eylem planının uygulamaya geçeceğini belirterek, "Şu anda bütün illerimizde şiddeti önleme ve izleme merkezlerimiz var. 146 kadın konukevimizde hizmet sunmaya devam ediyoruz. 353 sosyal hizmet merkezimizde şiddetle mücadele irtibat noktaları oluşturduk" dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "Yapımcılarımızın ve sanatçılarımızın kazancın değil insanın yanında olmasını diliyor ve olacağına da inanıyorum. Hiçbir izlenme oranı, yahut maddi kazanç insan hayatından değerli değildir" diye konuştu.RTÜK'ün yaptığı 'Televizyon Yayınlarında Şiddet Araştırması'nda katılımcıların yüzde 94'ü televizyon yayınlarında şiddet içeriklerinin orta ve daha fazla düzeyde olduğunu düşünüyor. İzleyicilerin yüzde 40'ının kadına yönelik şiddet görüntüsünden, yüzde 61'inin cinsel şiddet içerikli görüntülerden, yüzde 57.2'sinin fiziksel şiddet içerikli görüntülerden, yüzde 57.4'ünün psikolojik şiddet içeriklerinden rahatsızlık duyduğu belirtidi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Araştırma sonuçlarına göre televizyon yayınlarında yer bulan şiddet içeriklerinin, şiddeti meşrulaştırmadan, şiddete karşı duran bir söylem ile izleyiciye sunulduğunda toplumsal farkındalık ve hassasiyet yaratan bir etkiye sahip olduğu görülmüştür" dedi. ANKARAİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Yerlikaya mesajında şunları söyledi:Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planımız üç yıldır uygulanıyor. 112, 155 ve 156 Acil Çağrı Merkezlerimiz ile Alo 183 Sosyal Destek Hattı, 7/24 hizmet veriyor.Bir diğer önemli erişim hizmetimiz de, KADES akıllı telefon uygulaması. Bu uygulama üzerinden, kadınlar, cihaz konum bilgisiyle ihbarda bulunduğunda, KADES yani Kadın Acil Destek İhbar Sistemi anında devreye giriyor. İstanbul'da bu yıl; Şiddet Önleme ve İzleme Merkezimizden 2 bin 902, kadın konukevlerimizden 2 bin 689 kadın, destek aldı.Geçtiğimiz yıl yaşanan, 33 bin 101 aile içi şiddet olayı, bu yıl yüzde 12 azalarak 29 bin 111 olmuştur. Şiddet mağduru kadınlar için, 58 bin 817 önleyici ve koruyucu tedbir kararı aldık. Aile içi şiddet olaylarında, geçen yıl maalesef 47, bu yıl da 38 kadın hayatını kaybetti.SABAHAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şiddetle mücadelede yapılanlara ilişkin bilgiler paylaştı:Kadın cinayetleri dünyada ortalama her 1 milyon kadında 13, Avrupa'da ise 1 milyon kadında 7 olarak gerçekleşiyor. Ülkemizdeyse bu sayı milyonda 6.Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri'nden (ŞÖNİM) 2013'ten Kasım 2020'ye kadar 606 bin 49 kadın, 47 bin 842 erkek ve 90 bin 859 çocuk olmak üzere toplam 744 bin 750 kişi hizmet aldı.2002'de 11 olan kadın konukevi sayısı 146'ya, 283 olan kapasitesi ise 3 bin 508'e çıkarıldı. 401 bin 742 kadın ve beraberindeki çocuk, konukevlerinden yararlandı.353 Sosyal Hizmet Merkezi bünyesinde Şiddetle Mücadele İrtibat Noktası oluşturuldu.Adalet ve İçişleri bakanlıkları ile ortak veri tabanıyla mağdura daha hızlı ulaşılmasına yönelik takip ve izleme süreçlerinin etkinliği artırıldı. AA