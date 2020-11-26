Kadına yönelik şiddet sergi ile anlatıldı

Kayapınar Belediyesi tarafından ilçedeki bir alışveriş merkezi önünde kadına yönelik şiddeti bando ekibi ellerindeki pankartlardaki yazılar, tiyatro ekibi ve kursiyerlerinden oluşan kadınlar ise şiddeti yüzlerindeki makyaj çalışmasıyla yansıttı.

Bando ekibinin gösterisini izleyen ve sergiyi gezen Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, toplumsal bilinci artırmak ve farkındalık yaratmak amacıyla kentte etkinlikler yaptıklarını söyledi.

"KADINLARIN, EŞLERİMİZİN, KIZLARIMIZIN VE KIZKARDEŞLERİMİZİN ÇIĞLIĞINI YANSITTIK"

Bugün cadde ve sokaklarda pankartlar astıklarını, maketler koyduklarını ve bando ekibiyle de dolaştıklarını aktaran Koç, "Bugün bu alışveriş merkezinde canlı insan sergisi düzenledik. Gönüllü olarak belediyeden arkadaşlarımız ve öğrencilerimiz kadınlara yönelik şiddeti yüzlerinde resmetti. Sergimizin adına 'çığlık' dedik. Kadınların, eşleremizin, kızlarımızın ve kızkardeşlerimizin çığlığı bu. İnsan olan herkes bu sese kulak versin. Bir daha bu sorunlar yaşanmasın. Bundan sonraki dönemlerde bunların tamamen ortadan kalkmasını temenni ediyorum. Bu konuda toplumsal bir bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yılda bu sorunun ortadan kalkmasını diliyorum" dedi.