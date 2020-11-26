Kandilli ve AFAD son depremler: Az önce deprem mi oldu, nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde? (26 KASIM 2020)

Ülkemizde anlık olarak gerçekleşen küçük ve büyük ölçekli sarsıntılar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi ile yayınlanırken vatandaşlar hissettikleri sarsıntıların şiddetini, yerini ve derinliği gibi tüm detaylarını öğrenmek adına "Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman?" gibi sorularına yanıt arıyor. Peki, Deprem mi oldu, nerede ve ne zaman? İşte Kandilli ve AFAD'tan gelen son dakika deprem haberleri ve tüm detaylar…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE NE ZAMAN?

Ülkemizde vatandaşlar yaşanan son depremler ile ilgili detaylı bilgi sahibi olabilmek adına araştırmalarını sürdürüyor. Deprem ülkesinde yaşamamız gerekçesiyle birçok ilimizde özellikle de son dönemde ufak çaplı sarsıntılar meydana gelirken bu depremleri hisseden kişiler "Deprem mi oldu?" sorusunun yanıtını merak ediyor.

Bu noktada Güncel deprem listesi için aşağıda yer alan linke tıklayabilir ve anlık takibi sağlayabilirsiniz...

DEPREM ANINDA YAŞAM ÜÇGENİ OLUŞTURUN!

(ÇÖK-KAPAN-TUTUN)!