Kanser riskini azaltan şifa kaynağının bilinmeyen özellikleri





"MİNERAL İÇİN EN İYİ KAYNAK MADEN SULARIMIZDIR"

Kızılay Genel Başkanı ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi AYAY Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Kerem Kınık, "Toprağın ana bileşeni minerallerdir. Bu minerallerin de içeriği ve birbirine olan oranları, toprağın yaşamını, toprakta yaşayan canlıların çeşitliğini bunun sonucunda da toprağın verimliğini etkilerler. Mineraller insan yaşamı için de elzem yapılardır. Vücut tarafından da sentezlenemediğinden dolayı mutlaka dışarıdan alınması gereken bu küçücük yapılar, eksikliğinde de insan hayatını olumsuz yönde etkilemekte, bazen de yaşamla bağdaşmayan ölüm olayları oluşturmaktadır. Su, toprak ve insan kimyasının arasındaki uyum eşsiz bir denge üzerine kurulmuştur. Bu yaşam döngüsünün devam edebilmesi için insanların yeterli derecede toprak ve su ilişkisinde olan mineralleri bünyesine alması gerekir. Bundan dolayı doğal kaynaklardan bu minerallerin alınması gerçekten insan açısından, sağlık açısından çok önemlidir. Bu konudaki en iyi kaynak da maden sularımızdır. Yaradılıştan bu yana toprak ve su döngüsü insana bir ödül gibi verilmiş olan maden suyu etkilerinin daha çok incelenmesi, idrak edilmesi ve sağlıklı bir gelecek için tüketilmesi çok önemlidir" dedi.