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Karacadağ'a mevsim ilk kar’ı yağdı

'nın Siverek ilçesi ile arasında yer alan Karacadağ’a mevsimin ilk karı yağdı.

LÜTFÜ YALGI
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:05 ABONE OL
Karacadağ'a mevsim ilk kar’ı yağdı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi ve Diyarbakır arasında kalan Karacadağ'da yılın ilk karı görüldü. Karacadağ'ın 1919 rakımlık zirvesi gece saatlerinde yağan karla beyaza büründü.

Zirvedeki kar yağışının geçen yıllara göre geç başladığı öğrenilirken, kar yağışından dolayı bölgeye ulaşımın rahatlıkla sağlandığı belirtildi. Karacadağ Kayak Merkezi çalışanı Ahmet Sarısaç, vatandaş kar yağışının başladığını belirterek, "Bölgenin tek kayak merkezine bu yıl çok geç kar yağdı, inşallah bundan sonra kar yağışı güzel bir şekilde devam eder umudumuz kar yağışının devam etmesidir. Kar yağışı bölge halkını sevindirdi" dedi.

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Karacadağ'a mevsim ilk kar’ı yağdı
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