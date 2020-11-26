Karagülün artık kolonyası da var

Şanlıurfa'da Halfeti'de yetişen karagülün ünü her yana yayılmaya başladı. Karagül, dizi olarak çekilmiş ve Halfeti ismi uzun süre gündem kalmıştı. Şimdi de karagülden yapılan kolonyası sakin ilçeye gelen turistler tarafından hediye olarak satın alınıyor. Koronavirüs nedeniyle turist sayısında düşüş olan Halfeti'de, özellikle kalabalık ortamlardan uzak, doğada güzel vakit geçirmek isteyen turistler için ilçeye akın etmeye devam ediyor.

SAKİN İLÇEDE TARİH FIŞKIRIYOR

Birecik Barajı'nın yapımı sırasında bir bölümü sular altında kalan ve doğal güzellikleriyle "Saklı Cennet" olarak da nitelendirilen Halfeti, özellikle hafta sonları yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor. Turlara büyük ilgi gösteren turistler, teknelerle tarihi Rumkale, Aziz, Savaşan köyü, Nerses Kilisesi ve Kız mağarası ile sarnıçları gezme fırsatı buluyor. Asma köprüde manzara seyretmek ayrı bir güzellik. Halfeti bölgesindeki tarihi ve doğal güzelliklerle birlikte bölgede bulunan sosyal tesisler sayesinde bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin Halfeti ekonomisine önemli katkı sağladı.

TURİSTLERE KARAKGÜL KOLONYASI

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesince "sakin şehir" ağına dâhil edilen ilçeye gelen ziyaretçiler, sahildeki serada gördükleri karagülden elde edilen ürünleri evlerine götürme imkanı buluyor. Karagülün esansından ürettiği "karagül" isimli parfüm ve kolonya, Her yıl yüzlerce kişinin ziyaret ettiği "saklı kent"in, bu ürünler sayesinde daha da tanınması amaçlanıyor.