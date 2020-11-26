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Kartepe'de soymuşlardı, Derince'de yakalandılar

Kartepe İlçesinde girdikleri bir evden 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları iddiası ile aranan A.D ve P.D isimli kadın şüpheliler, Derince ilçesinde düzenlenen operasyon ile yakalandı. Her iki şüpheli de sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 19:19 ABONE OL
Kartepe'de soymuşlardı, Derince'de yakalandılar

Kocaeli Kartepe İlçesinde, 18 Kasım 2020 günü meydana gelen olayda, bir vatandaşın evine giren hırsızlar, 200 bin lira değerinde ziynet eşyasını çalarak kayıplara karıştı. Eve geldiklerinde durumu fark eden ailenin, polise ihbarda bulunması üzerine, Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

TUTUKLANDILAR

MOBESE ve bölgede bulunan güvenlik kameralarının inceleyen ve parmak izlerini alan polis ekipleri, olayın zanlılarının benzer suçlardan 23 ayrı sabıkası bulunan P.D ile 8 sabıkası bulunan A.D'nin gerçekleştirdiğini tespit etti. Şahısların yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucu, her iki zanlının da Derince ilçesinde oldukları tespit edildi. 25 Kasım günü gerçekleştirilen operasyonda yakalanan ve Kocaeli Adliyesine sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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Kartepe'de soymuşlardı, Derince'de yakalandılar
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