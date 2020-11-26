Kartepe’nin evlatları 7/24 görevde

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile ülke genelinde Covid-19 tedbirlerine uygulamasında kısıtlamaya gidildi. Bakanlık tarafından alınan karar uyarınca tüm yurtta olduğu gibi Kartepe'de de kısıtlama olan saatlerde hayat durdu. Kartepelilerin bütün ihtiyaçları Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından karşılandı.

ALO EVLAT HER İHTİYACI KARŞILADI

7/24 esasına göre görev yapan Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri Kartepelilerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarının yanı sıra ilaç ve maaş çekimlerini de yerine getirdiler. Alo Evlat ekipleri Kartepelilerden gelen istek ve talepleri Covid-19 tedbirlerine uyarak yerine getiriyorlar.

"BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman "İçişleri Bakanlığımız tarafından alınan Covid-19 tedbirlerine uygun olarak ilçe genelinde hemşehrilerimizin bütün ihtiyaçları ekiplerimiz tarafından karşılanmaktadır. Covid-19'dan önce de var olan Alo Evlat Sağlık Kulübümüz ve yardım zincirimiz, Covid-19 ile birlikte takviyelerimizle güçlendirdik. Arkadaşlarım tüm ihtiyaç sahiplerimizin çağrılarına en kısa sürüde yetişiyor. Uygulanan kısıtlamalara ilçemizde harfiyen uyuldu. Bu durum bizleri memnun ederken Covid-19 ile mücadelemizi hep birlikte kazanacağız" açıklamasında bulundu.