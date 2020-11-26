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Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

'nın Köyceğiz ilçesinde kayalıkların üzerinde dolaşırken dengesini kaybeden kadın, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen kadın, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 08:12 ABONE OL
Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı

Olay, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Yeşilköy Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Kayalık alanda gezinirken dengesini kaybeden kadın ve ismi henüz öğrenilemeyen kadın, 20 metre yükseklikten yuvarlanarak düştü. Kadının düştüğünü görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri halatla indikleri yerden, 2 saat süren çalışma sonucu kadını ağır yaralı olarak sedyeye aldı. İpe bağlı sedye ile yukarı çıkartılan kadına ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ağır yaralanan kadın ardından ambulansla Köycegiz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalça, burun ve kaburga kemiklerinde kırıklar olduğu belirlenen kadın yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kayalıklarda dolaşan kadın 20 metre yükseklikten düşerek yaralandı
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