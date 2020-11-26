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Kayıp alarmı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 26.11.2020 ABONE OL
Kayıp nükleer madde alarmı
Alacağına karşılık yurtdışından 15 tüp halinde Sezyum-137 adlı maddeyi aldığını iddia eden İsmet B., maddenin "MİT'e teslim edeceğiz" diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç. tarafından alındığını anlattı. CİMER'e yapılan şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İsmet B. de ifadesinde maddenin nükleer bomba hammaddesi olduğunu ve satışının yasak olduğunu sonradan öğrendiğini, devlete teslim etmek isterken olayın meydana geldiğini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kayıp nükleer madde alarmı
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