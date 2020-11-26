Kayıp nükleer madde alarmı

Alacağına karşılık yurtdışından 15 tüp halinde Sezyum-137 adlı maddeyi aldığını iddia eden İsmet B., maddenin "MİT'e teslim edeceğiz" diyen sahte emniyet müdürü Mustafa Ç. tarafından alındığını anlattı. CİMER'e yapılan şikâyet sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, İsmet B. de ifadesinde maddenin nükleer bomba hammaddesi olduğunu ve satışının yasak olduğunu sonradan öğrendiğini, devlete teslim etmek isterken olayın meydana geldiğini anlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.