Kendisini reddeden kuzenini öldürüp intihara kalkıştı

Mersin'de ailesinin vermediği kuzenini öldüren 31 yaşındaki korucu, intihara kalkıştı.

Elazığ'da güvenlik koruculuğu yaptığı öğrenilen 31 yaşındaki Sebahattin Öztürk, bir cenazeye katılmak için geldiği Tarsus'ta amcasının kızı Leyla Öztürk'ü ailesinden istedi.

Ancak olumsuz yanıt aldı. Bunun üzerine Leyla'nın iş yerine giden Sabahattin Öztürk, genç kıza kurşun yağdırdı.

23 yaşındaki Leyla, vücuduna isabet eden 4 kurşunla olay yerinde hayatını kaybederken Sabahattin Öztürk intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan Sebahattin Öztürk, Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı.