Kıskançlık dehşeti: Etek giydirip darp etti

İstanbul Fatih'te, nişanlısını kıskanan bir kişi dehşet saçtı. İddiaya göre; Abdullah A. (23) nişanlısına mesajlar attığı iddiasıyla onun okul arkadaşı Özcan S.'yi (24) geçen 22 Mayıs'ta boş bir araziye götürerek etek giydirip darp etti. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan Abdullah A. ve arkadaşları, Özcan S.'yi öldüresiye dövdü. Adli Tıp raporuna göre kemiği kırılan ve beyin kanaması geçiren Özcan S., tedavi sonrası şikâyetçi oldu. Abdullah A. tutuklandı. Videoyu çeken Mazlum K. adli kontrolle serbest kaldı. Bulunamayan diğer iki şüpheli için yakalama kararı çıkartıldı. 4 şüpheli hakkında 20 yıldan 50 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.