Kızım intihara meyilli değildi

İstanbul Küçükçekmece'de 20 Mart 2019 gecesi 14 katlı rezidansın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybeden Ebru Erdem (17) davasıyla ilgili iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 23 yıl 6 aya kadar hapsi istenen tutuklu Serdar Taş (22) ilk kez hakim karşısına çıktı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunma yapan Serdar Taş, olaydan bir hafta önce cezaevinden tahliye olduğunu belirtti. Serdar Taş, "O gece Ebru'yla evde uyuşturucu aldık. Alkol ve uyuşturucudan sonra yatak odasına geçtik. Bana eve gitmiyorum, ailemle sorunum var dedi. O sırada annesi aradı. Beni rahatsız etme, arkadaşlarımı arama dedi. Lavaboya gittim geldim. Camdaydı. Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum, yaklaşma diye bağırdı. Camın dışında mermere oturdu ve yarım saniye sonra atladı" dedi. Serdar Taş mahkeme başkanının "Onu birlikte olmaya zorladın mı?" sorusuna da "Hayır" yanıtını verdi.Öte yandan Ebru Erdem'in annesi Ayşe Erdem de ifadesinde "Olay günü kızımla konuştuk, bana 'Anne üzerime gelme, arkadaşımdayım. Geleceğim' dedi. Şikayetçiyim, kızımız intihara asla meyilli değildi. Biz öldürüldüğünü düşünüyoruz" dedi. Mahkeme Serdar Taş'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.