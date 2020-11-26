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Koronaya uygulamasında 221 tedbirsize idari ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden Çarşamba günü genelinde yapılan denetimlerde 221 idari para cezası kesilirken çeşitli suçlardan aranan 68 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:03 ABONE OL
Koronaya uygulamasında 221 tedbirsize idari ceza

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlere istinaden günlük olarak yapılan denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda Çarşamba günü Kocaeli genelinde yapılan uygulamalarda bin 807 iş yeri denetlenirken, 22 bin 676 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 16 kişiye, maske takma kuralına uymayan 150 kişi ve 1 işyerine, sosyal mesafe kuralına uymayan 3 kişi ile 1 iş yerine idari para cezası kesildi. Ayrıca yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 39 kişi ile sokağa çıkma yasağını ihlal eden 11 kişiye idari para cezası kesildi. Toplam 221 idari para cezasının kesildiği uygulamada, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 68 kişi yakalandı.

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Koronaya uygulamasında 221 tedbirsize idari ceza
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