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Lösemili çocukları kullanarak para toplayanlar yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Suç Araştırma Timleri lösemili çocukları bahane ederek köylülerden usulsüz ve yetki belgesi olmadan para toplayan 2 kişiyi topladıkları paralarla birlikte yakaladı.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 23:52 Son Güncelleme: 26.11.2020 23:55 ABONE OL
Lösemili çocukları kullanarak para toplayanlar yakalandı

İl Jandarma Komtunlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Ovacık ilçesinde bir köyde yaşayan 81 yaşındaki H.Y., 120 lira dolandırıldığı ihbarında bulundu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, yaşlı kadını dolandırdığı iddia edilen iki kişinin kimlikleri tespit edildi. Yapılan 36 saatlik çalışmanın ardından Safranbolu ilçesinde lösemili çocuklara yardım topladıklarını belirten şüpheliler M.B. (51) ve M.K. (41) yakalanarak gözaltına alındı. Paralar sahiplerine teslim edildi.

Kişilerin yetki belgesi olmadan ve usulsüz bir şekilde para topladıkları tespit edilmesi üzerine ifadeleri alınarak Mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

JANDARMA; SUÇUN MADDİ DEĞERİNE BAKILMAKSIZIN…

İl Jandarma Komutanlığı, suçun mağduru olan her vatandaşın hele de yaşlı vatandaşların mağduriyetlerinin önlenmesi bakımından, suçun maddi değerine bakılmaksızın meydana gelen her türlü olay süratle aydınlatılarak suç ve suçlulukla etkin mücadele edileceği ifade edilerek, "Karabük İl Jandarma Komutanlığınca, sorumluluk sahasında herhangi bir suçun mağduru olmalarını önlemek maksadıyla her türlü tedbir alınmış olup olayların aydınlatılması kapsamında tüm çalışmalar aralıksız sürdürülecektir" denildi.

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Lösemili çocukları kullanarak para toplayanlar yakalandı
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