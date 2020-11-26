Meryem Ana Kilisesi’ndeki Süryanice el yazmaları dijitale aktarılıyor

Birçok inanca ve kültüre ev sahipliği yapan Diyarbakır'da Vali ve Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, 3. yüzyıldan beri Süryani vatandaşların ibadethane olarak kullandığı Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesini ziyaret etti.

Patriklik merkezinin 1034 yılında Diyarbakır Meryem Ana Kilisesi'ne taşınmasıyla, 11. yüzyıldan 19. yüzyılın sonlarına kadar çeşitli tarihlerde Süryani Patrikhanesi olarak vatandaşların ibadethane olarak kullandığı kilisede yaptığı incelemelerde yetkililerden kilisenin tarihi ve yapısı hakkında bilgiler alan Karaloğlu, sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

SÜRYANİ PATRİKLİĞİNİN MERKEZİYDİ

Karaloğlu; "Diyarbakır'daki en kadim halkalardan birisi olan Süryani cemaatimizin Meryem Ana Kilisesi'ni hep beraber ziyaret ettik. Meryem Ana Kilisesi, Diyarbakır'daki milattan sonra 3. yüzyıldan kalan en eski yapılarımızdan, tarihi mekânlarımızdan, dini yapılarımızdan, inanç merkezlerinden bir tanesi." dedi.

Kilisenin Süryani vatandaşlar için taşıdığı tarihsel öneme değinen Karaloğlu, Meryem Ana Kilisesinin Süryani Patrikliğine uzun süre merkezlik yaptığını belirtti.

Hz. İsa'nın çarmıha gerildiğine inanılan Hac'ın bir parçasının kilisede muhafaza edildiğini söyleyen Karaloğlu, aynı zamanda kilisenin içerisinde birçok azizin mezarının da bulunduğunu aktardı.

Süryani vatandaşlar tarafından 2004 yılında restorasyon yapıldığını hatırlatan Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesince Süryani mezarlığında bir çalışma yapılacağını, kilisenin güvenlik kameraları ile ilgili kilise yönetimi ile bir planlama yapılabileceğini ifade etti.

"YAŞATMAK, KORUMAK VE GELECEK NESİLLERE AKTARMAK HEPİMİZİN ORTAK GÖREVİ"

Kilise içerisinde yer ala kütüphanede bulunan el yazması eserlere vurgu yapan Karaloğlu, "Süryanice el yazması fazlaca eser var. Belki o eserlerin Türkiye Cumhuriyeti El Yazmaları Başkanlığı ile işbirliği yaparak onların dijitale aktarılması çalışmasını yine beraberce yapabiliriz." Şeklinde konuştu. Karaloğlu, sözlerinin sonunda Süryani Kadim Meryem Ana Kilisesi ve diğer değerleri korumanın, yaşatmanın ve gelecek nesillere aktarmanın herkes için bir görev olduğunu ifade ederek "Diyarbakır'da yaşayan Süryani vatandaşlarımızın kullandığı bir ibadethane, bir kilise burası. O bakımdan da buranın her türlü ihtiyacını gidermek bizim görevimiz, cemaatle işbirliği de devam edecek." dedi.