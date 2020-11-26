Operasyonun adı: HES

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin online takip ettiği Koronavirüs çalışmaları Sakarya'nın 16 ilçesinde aralıksız sürüyor. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, Sakarya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere Adapazarı, Erenler, Serdivan, Geyve, Taraklı, Pamukova, Sapanca, Karapürçek, Arifiye, Akyazı, Hendek, Karasu, Söğütlü, Kaynarca, Ferizli ve Kocaali İlçe Kaymakamlıkları ile İlçe Belediye görevlilerinde görev aldığı denetimler sıklaştırıldı.

Maske, sosyal mesafe, temizlik kontrollerinin yapıldığı umuma açık yerler, halkın yoğun olduğu işyerleri, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri, pazaryerlerinde ekipler hem denetliyor, hem de vatandaş ve esnafları Pandemi kuralları konusunda uyarıyor. Pazaryerine girişlerde maske denetimi yapan ekipler ise halkın ateşini öçlükten sonra pazara gelenlerin ellerine dezenfektan döküyor. Denetimlerin yoğunlaştığı Sakarya'da kamu kurum ve kuruluşlarına ise Hayat Eve Sığar (HES) koduyla vatandaşlar alınıyor.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ise il genelinde HES kodu uygulamasına 7/24 devam ediyor. Yollarda kurulan kontrol noktalarında şehirlerarası toplu taşıma araçlarını durduran polis HES kodu, maske, mesafe, temizlik denetimleri yapıyor. Kurallara uymayan araç sürücüsü ile yolcular hakkında yasal işlem yapan polis, vatandaşları Koronavirüs önlemleri kapsamında uyarmayı da ihmal etmiyor.

Bu arada Sakarya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 41 kişiye 129 bin 159 TL idari para cezası kesildi.