Oto tamirci kalfası trafik kazasında öldü

Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan tamirci kalfası iki ayrı otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Organize Sanayi Bölgesi yakınları İpekyolu üzerinde meydana gelen kazada, oto tamirciliği yapan babasının yanında çalışan 18 yaşındaki Taner Erol, bir işyerine bırakmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil çarptı. Yola düşen Erol'a ikinci bir otomobil daha çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Taner Erol'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Taner Erol'un cansız bedeni, Adli Tıp Merkezi'nde yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Erol'a çarparak kaçan ve plakası tespit edilen otomobilin sürücüsü gözaltın alındı.