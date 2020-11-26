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sığınağında çelik zırh delici mühimmat bulundu

'nin () içeride ve dışarıda başarılı operasyonları sürüyor. 'ın kuzeyindeki kahraman komandolar, 'ya ait sığınak ve mağaraları kullanılamaz hale getirdi. Söz konusu alanlarda birçok silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 26.11.2020 12:02 ABONE OL
PKK sığınağında çelik zırh delici mühimmat bulundu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sınır ötesinde teröristlerin temizlenmesi amacıyla başlatılan operasyonlar devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda, silah ve mühimmat bulundu.

Kuzey Irak'ta komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda, bir 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, bir RPG-7 roketatar, bir 60 mm havan, bir el yapımı patlayıcı basma düzeneği, 2 el bombası, 2 anti personel mayını, 4 60 mm havan mühimmatı, 5 RPG-7 roketatar mühimmatı, 243 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 40 Dragunov keskin nişancı tüfeği mühimmatı, 82 çelik çekirdekli zırh delici mühimmat ve 10 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

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PKK sığınağında çelik zırh delici mühimmat bulundu
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