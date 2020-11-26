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’da çözülme devam ediyor! 5 örgüt mensubu daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda jandarma ve emniyet birimlerinin ikna çalışmalarıyla 'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:07 Son Güncelleme: 26.11.2020 09:12 ABONE OL
PKK’da çözülme devam ediyor! 5 örgüt mensubu daha teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 5 terör örgütü mensubu daha ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2011 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 215'e yükseldi" denildi.

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PKK’da çözülme devam ediyor! 5 örgüt mensubu daha teslim oldu
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