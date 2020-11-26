Gözaltına alınan Cihan Yavuz kimdir? PKK/KCK operasyonunda Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı Cihan Yavuz'un evinde o fotoğraflar bulundu!

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in aktardığı son dakika haberine göre İstanbul'da yapılan PKK/KCK operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz da gözaltına alındı. Sosyal medyadan en çok aranan konulardan biri de 'Cihan Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında?" oldu. Cihan Yavuz'un HDP kontenjanından CHP listesine girdiği ifade ediliyor.

PKK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINAN CİHAN YAVUZ KİMDİR, NERELİ?

Aynı zamanda İBB meclis üyesi olan Cihan Yavuz'un Bitlis, Tatvanlı olduğu ifade ediliyor. PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Cihan Yavuz'un Radyo, TV, Sinema bölümünden mezun olduğu ifade edildi.