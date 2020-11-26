Gözaltına alınan Cihan Yavuz kimdir? PKK/KCK operasyonunda Şişli Belediye Başkanı Yardımcısı Cihan Yavuz'un evinde o fotoğraflar bulundu!

Sabah Gazetesi'nden Emir Somer'in aktardığı son dakika haberine göre İstanbul'da yapılan PKK/KCK operasyonunda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yavuz da gözaltına alındı. Sosyal medyadan en çok aranan konulardan biri de 'Cihan Yavuz kimdir, nereli ve kaç yaşında?" oldu. Cihan Yavuz'un HDP kontenjanından CHP listesine girdiği ifade ediliyor.
Aynı zamanda İBB meclis üyesi olan Cihan Yavuz'un Bitlis, Tatvanlı olduğu ifade ediliyor. PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan Cihan Yavuz'un Radyo, TV, Sinema bölümünden mezun olduğu ifade edildi.
İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün tespitlerinin ardından Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, bölücü terör örgütü PKK'ya operasyon düzenledi. Son dakika haberine göre; 27 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Bölücü terör örgütü PKK Üyeleri tarafından; bölücü terör örgütünün ülkemizdeki yapılanmalarını bir araya getirmek ve koordine etmek amacıyla hayata geçirilen sözde KCK/TM isimli oluşum adına faaliyet yürüten 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bir ruhsatsız tabanca, bir şarjör, 102 mermi, çok sayıda örgütsel doküman, örgütsel bez parçaları ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı. Operasyonda Şişli İlçesi Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Y.'nin de gözaltına alındığı belirtildi.
İSTANBUL'DA BOLUCU VE HAIN TEROR ORGUTU PKK'YA OPERASYON DUZENLENDI. 19 SUPHELI YAKALANDI. OPERASYONDA SISLI BELEDIYESI BASKAN YARDIMCISI CIHAN Y. DE GOZALTINA ALINDI.
Son dakika! İstanbul'da PKK'nın KCK/TM yapılanmasına operasyon! Şişli Belediye Başkan Yardımcısı gözaltında | Video