Polis, Kahramanmaraşlı kadınlara KADES'i tanıttı

Kahramanmaraş polisi, stant kurarak Kahramanmaraşlı kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kahramanmaraşlı kadınlara KADES'in ne olduğunu ve nasıl uygulandığının anlatıldığı stantlarda yüzlerce kadına bilgilendirme broşürü de dağıtıldı.

Emniyet Müdürü Saim Cebeloğlu'nun da ziyaret ettiği stantta Kahramanmaraşlı kadınlara polisin yalnızca bir tık kadar uzakta olduğu hatırlatıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi projesi olan "Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum Projesi" de faaliyete geçirilmiş oldu.