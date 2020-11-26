Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Polis, Kahramanmaraşlı kadınlara KADES'i tanıttı

Polis, Kahramanmaraşlı kadınlara 'i tanıttı

Emniyet müdürlüğü toplum destekli polislik Şubesi ve Demokrasi meydanında stant açarak, hakkında bilgi verdi.

SIRRIBERK ARSLAN SIRRIBERK ARSLAN
Giriş Tarihi: 26.11.2020 17:21 ABONE OL
Polis, Kahramanmaraşlı kadınlara KADES'i tanıttı

Kahramanmaraş polisi, stant kurarak Kahramanmaraşlı kadınlara Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirmede bulundu.

Kahramanmaraşlı kadınlara KADES'in ne olduğunu ve nasıl uygulandığının anlatıldığı stantlarda yüzlerce kadına bilgilendirme broşürü de dağıtıldı.

Emniyet Müdürü Saim Cebeloğlu'nun da ziyaret ettiği stantta Kahramanmaraşlı kadınlara polisin yalnızca bir tık kadar uzakta olduğu hatırlatıldı.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünün kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddetin önlenmesi projesi olan "Mutlu Kadın, Huzurlu Aile, Güçlü Toplum Projesi" de faaliyete geçirilmiş oldu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Polis, Kahramanmaraşlı kadınlara KADES'i tanıttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA