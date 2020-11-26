Şanlıurfa'da tır şarampole devrildi

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır şarampole uçtu. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Suruç karayolunun 25. kilometresinde, 31 VU 356 plakalı tır, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazanın haber verilmesi ile olay yerine sağlık ekibi ve itfaiye sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.