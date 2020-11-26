İlginç hırsızlık olayı, geçtiğimiz günlerde Gaziemir Akçay Caddesi üzerindeki 53 yaşındaki Ayhan M.'ye ait işyerinin önündeki otomobilde meydana geldi. Aracını sürekli park ettiği yere bırakan Ayhan M. bu kez aracının sol arka camının kırıldığını fark etti.

Ayhan M., aracın bagajındaki içinde 105 bin lira ile 38 bin lira değerindeki 5 bin dolar ve 15 gram altın bileziğin bulunduğu el çantasının da çalındığını gördü.

Ayrıca tapular, senetler, kesilmiş ve kesilecek çeklerin olduğu çantasını bulamayan Ayhan M. soluğu A Bozyaka'daki Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği'nde aldı. Ayhan M.'nin şikayeti üzerine Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri titiz bir çalışma başlattı. Hırsızlığın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyen polis ekipleri zanlıların beyaz renkli bir otomobil ile bölgeye geldiğini belirledi.

ARAÇ SEVGİLİSİNİN ÇIKTI

Plakası tespit edilen aracın sahibini araştıran polis ekipleri 28 yaşındaki G.T. isimli genç kadına ulaştı. G.T. isimli kadın emniyete getirilerek ifadesi alındı. G.T. ifadesinde 33 yaşındaki oto galeri çalışanı erkek arkadaşı Serkan E.'nin aracı kullandığını söyledi. Bu bilgi üzerine polis ekipleri Serkan E. ile 20 yaşındaki arkadaşı Mehmet Emin A.'yı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Sevgilisinin arabasıyla komşusunu soydu ! Oto galericiyi soyan hırsız meslektaşı çıktı... | Video

Zanlılar emniyetteki ifadelerinde aynı bölgede bulunan başka bir oto galeri firmasında çalıştıklarını söyleyerek soydukları aracın sahibi komşu galerinin sahibi olan Ayhan M. olduğunu itiraf etti. Zanlılar ifadelerinde, "Ayhan M.'nin aracın bagajına koyduğu çantada para olabileceğini düşündük. Bu şekilde plan yaptık. Arkadaşımla yaptığımız plan üzerine soygunu gerçekleştirdik. Pişmanım" dedi. Zanlıların evlerinde yapılan aramada çalınan paralar ile altınlar bulunarak sahibine teslim edildi. 2 sanık sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.