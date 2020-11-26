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nasıl alınır? E devlet ile 2020 nasıl ve nereden yapılır?

Ülkemizde koronavirüs salgını sebebiyle sokağa çıkma yasağı uygulanırken nasıl alınır? sorusuna an itibariyle yanıt aranıyor. Şehir dışına çıkma yol izni olarak da adlandırılan seyahat izin belgesi e devlet üzerinden alınıyor. İçişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada seyahat izin belgesi almak için gerekli şartları da kamuoyu ile paylaşmıştı. Coronavirüs önlemleri kapsamında ? E devlet ile nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:17 Son Güncelleme: 26.11.2020 09:18 ABONE OL
Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 2020 Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs vaka sayısını düşürmek amaçlı alınan yeni tedbirlerden birisi de seyahat izin belgesi oluyor. Geçtiğimiz günlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde bazı durumlarda kişilerin şehirler arası seyahat izin belgesi ile özel araçlarla şehir dışına çıkabilecekleri bildirildi. Hal böyle olunca gün içinde Seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranır oldu. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile sağlanacağı biliniyor…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR? E DEVLET İLE SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Değerlendirme sonucu başvurucuya SMS ile bildirilecek. Başvurusu onaylananlar, otogar veya havalimanlarında oluşturulan başvuru masalarından vatandaşlık numaraları ile doğrulama yapıldıktan sonra kabul edilecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KİMLER SEYAHAT İZNİ ALABİLİR?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak;

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen,

doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler), Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeyi davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

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Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 2020 Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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