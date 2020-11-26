Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile 2020 Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Koronavirüs vaka sayısını düşürmek amaçlı alınan yeni tedbirlerden birisi de seyahat izin belgesi oluyor. Geçtiğimiz günlerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı sürecinde bazı durumlarda kişilerin şehirler arası seyahat izin belgesi ile özel araçlarla şehir dışına çıkabilecekleri bildirildi. Hal böyle olunca gün içinde Seyahat izin belgesi nasıl alınır sorusuna yanıt aranır oldu. Peki Seyahat izin belgesi nasıl alınır? E devlet ile Seyahat izin belgesi başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR?

Seyahat izin belgesi son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Şehirler arası yolculuklarda özel araç kullanan kişiler diğer tüm araçlarda olduğu gibi şehre giriş ve çıkışlarında denetime tabi tutulacak. Bakanlığa ait e-Başvuru sistemi veya ALO 199 hattı ile sağlanacağı biliniyor…