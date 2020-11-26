Son dakika: 13 milyonluk kuponu alıp kaçan sanığın cezası belli oldu! Türkiye bu olayı konuşmuştu...

İKRAMİYEDEN 8 MİLYON 950 BİN TL HARCAMIŞLAR

İstanbul Anadolu 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Murat Sayın'ın avukatları ve sanık Mehtap Uysal'ın ve sanık Fatih Yolcu'nun avukatları hazır bulundu. Duruşmada Gebze'de oynadığı sayısal loto sonucu kendisine 13 milyon 200 bin TL ikramiye çıkan Murat Sayın'ın avukatı Mehtap Yolcu'nun olay günü biletlere bakarken el çabukluğuyla ikramiye çıkan bileti çaldığını, sonrasında diğer sanık Fatih Yolcu ile birlikte parayı aldıklarını ve parayı Yolcu'nun hesabına yatırdıklarını söyledi. Sanık Fatih Yolcu'nun şirket yöneten biri olduğunu, biletin Mehtap Uysal'a ait olmadığını bilmesine rağmen Uysal'la birlikte hareket ettiğini belirtti. Şu zamana kadar Mehtap Uysal'ın toplam 13 milyon 200 bin TL değerindeki ikramiyeden 8 milyon 950 bin TL kadarını Fatih Yolcu ile birlikte harcadıklarını ifade ederek sanık Mehtap Uysal'ın ve sanık Fatih Yolcu'nun cezalandırılmalarını talep etti.