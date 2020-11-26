Son dakika: Elazığ depreminde yıkılan Dilek Sitesi davasında istenilen cezalar belli oldu

Meydana gelen depreme ilişkin bilirkişi raporunun da yer aldığı iddianamede, şu ifadeye yer verildi:

"Yapılan inceleme neticesinde taşınmaza ait onaylı betonarme projesinde, taşınmazın beton sınıfını ve çelik sınıfını belirtilmemiştir. Yürürlükteki 1975 deprem yönetmeliği dikkate alındığında, alınan beton ve karot numunelerinden elde edilen beton basınç değerlerinin BS16 değerlerinin bir miktar altında kalmıştır. Taşınmaz projenin düzenlendiği tarihteki yürürlükteki deprem yönetmeliği dikkate alınarak düzenlenmesi nedeniyle deprem oluş tarihindeki yönetmeliği karşılamadığı anlaşılmıştır."

KOOPERATİF İLE İLGİLİ İŞLEMLER KAĞIT ÜZERİNDE PROSEDÜR GEREĞİ YAPILMIŞ

Zanlı Saim Barata, iddianamede yer alan savunmasında, "Tamamen formaliteden yönetim kurulu üyesi olarak görünüyordum. Diğer üyeleri tanımıyorum. O tarihte yapılan işlemler tamamen kağıt üzerinde usul yerine getirilmesi amacıyla yapılıyordu. 1992'da hissemi sattığım için işlerin takibini Mehmet Sönmez yapıyordu. İnşaatın yapımı ile ilgili hiçbir faaliyetim olmadı." ifadesini kullandı.

Zanlılardan Zülküf Aksagan ise 1987 ve 1988 yıllarında kooperatife dahil olduğunu iddia ederek, üye olduğu dönemde Raif Yılmaz ve Şükrü Özer'in yönetimde olduğunu öne sürdü.

Zanlı Bülent Yılmaz ise vefat eden kooperatif kurucu üyesi Raif Yılmaz'ın oğlu olduğunu, kendisinin kooperatifle ilgili hiçbir alakasının olmadığını savundu.

Yılmaz, babasının "üye sayısı dolsun" diye adını yazdırmış olabileceğini belirterek, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.