SON DAKİKA: 26 Kasım koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu corona virüs vaka sayısı açıklandı mı?

26 Kasım vaka sayısı son dakika haberleri… Bugünkü koronavirüs vaka sayısı merak edilmeye başlandı. Her geçen gün artan vaka sayısı nedeniyle günlük koronavirüs tablosu vatandaşlarca araştırılmaya devam ediliyor. İnternet üzerinden 26 Kasım korona tablosu sorgulamaları başlarken Sağlık Bakanlığı tarafından akşam saatlerine doğru corona vaka sayısı günlük tablo verileri açıklanıyor. Bu bağlamda; 26 Kasım koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu? Bugünkü korona tablosu corona virüs vaka sayısı açıklandı mı?
Bugünkü koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. 26 Kasım korona tablosu verileri açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.
İşte corona vaka sayısından son dakika haberleri…
25 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Bilim Kurulu sonrası yapılan canlı yayında 25 Kasım 2020 Çarşamba günü koronavirüs verilerini "Türkiye'de son 24 saatte 164 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 814 kişiye hastalık tanısı konuldu, 168 kişi hayatını kaybetti." olarak açıkladı...
24 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
İşte Bakan Koca'nın günlük son durum değerlendirmeleri...
Bugün tespit edilen 7.381 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.543'e ulaştı. Salgının seyrini değiştirmek elimizde. Aldığımız tedbir ve kısıtlamaların daha iyi ve hızlı netice vermesi için desteğiniz şart. Zorunlu olmadıkça kalabalıklardan uzak durun.
23 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar, salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin.
22 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün tespit edilen 6.017 hastamız var. Tedbirler ve kısıtlamaların yakın zamanda netice vermesi için kurallara sıkı sıkıya uymalıyız. Salgınla mücadelenin yöntemi asırlardır değişmedi: el Temizliği, Maske ve Mesafe. Sevdiklerimiz için tedbirlere uyalım
21 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin.
20 KASIM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
Bugün tespit edilen 5.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 4.000'e yaklaştı. Salgınla mücadelede yeniden kısıtlamalar uygulamak zorunda kaldık. Birlikte tedbirlere uyarsak kendi kısıtlamalarımızı kendimiz koyarsak mücadele daha kolay olacak. Güç verin
ALARM VEREN İLLER
Fahrettin Koca, artışın kritik olduğu illeri açıkladı. Bakan Koca, yatpığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Son hafta içinde yüzde 50'nin üzerinde vaka artışı olan 15 ilimiz var. Hatay, Adana, Osmaniye, Mersin, Artvin, Edirne, Samsun, Kırklareli, Tokat, Trabzon, Aydın, Muğla, Zonguldak, Ordu, Çanakkale'de yüzde 50 ile yüzde 100 arasında artışlar oldu. Antalya, Düzce, İzmir, Manisa ve Tekirdağ bu sınıra yaklaştı. İstanbul, Bursa, Ankara, İzmir, Kocaeli, Gaziantep'te hasta yoğunluğu yönetebilmek için bütün sağlık kuruluşlarımız büyük çaba harcıyor. Altyapımızın gücü yanında her kapasitenin de bir sınırı vardır. Lütfen istirham ediyorum, hiç kimse kendini mücadele sorumluluğu taşımaktan uzak görmesin. Hiç kimse 'Hasta olursam sağlık çalışanlarımız tedavimi nasılsa yapar' kolaycılığına düşmesin. Bu bir hak ihlalidir. Tedavilerimizi yapan sağlık personelinin ailelerinin yanına döndüğünde yorgunluktan onlara ayıracak vakitlerinin kalmadığını unutmayalım."
BUGÜNKÜ VAKA SAYISI: 28 BİN 351 (25 KASIM 2020)
29 Temmuz'dan bu yana neredeyse her gün ağır hasta sayısının arttığını biliyoruz. Son 3.5 aydan bu yana ağır hasta sayımızda artış 8 kata yakın oldu. Hatta 9 kat... Vefat sayımız 168 bugün, en yüksek vefat sayımız.
Bugün vaka sayısı olarak da 28 bin 351. Toplam vakamız bugün itibarıyla 28 bin 351. Toplam günlük vaka sayısı, yani pozitif olan herkes, artı hasta sayısı olarak da ayrıca bu sütunu devam ettirmeyi düşünüyoruz. Yarından itibaren görmüş olacağız.