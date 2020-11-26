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haberi... Anne oğul arasındaki tartışma cinayetle bitti: Öz oğlu annesini bıçaklayarak öldürdü!

Kahramanmaraş'tan gelen haberine göre 28 yaşındaki Hakan Ö., tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü. Olayın yaşandığı yeri inceleyen ekiplerin o anları da kaydedildi. Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak'ta yaşanan olayın neden olduğu, Hakan isimli kişinin öz annesini neden öldürdüğü henüz belirlenemedi. Olay sonucunda 56 yaşındaki Yurdagül Ö. hayatını kaybederken oğlu Hakan Ö. de emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:53 Son Güncelleme: 26.11.2020 15:11 ABONE OL
Son dakika haberi... Anne oğul arasındaki tartışma cinayetle bitti: Öz oğlu annesini bıçaklayarak öldürdü!

IHA'nın aktardığı habere göre 56 yaşındaki Yurdagül Ö., öz oğlu Hakan Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin nedeni hakkında son dakika detayları geliyor. Emniyet güçlerinin soruşturması devam ederken görgü tanıkları tartışma sonrasında birden talihsiz kadının bıçaklandığını ifade etti. Cinayetin ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını sürdürdü. Son dakika haberine göre annesini öldüren saldırgan gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi Düzenli Sokak'ta yaşayan Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Ö, annesini boğazından bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken Hakan Ö, polisi arayarak kendini ihbar etti.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 56 yaşındaki bir kadın, oğlu ile aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklanarak öldürüldü. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Düzenli Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerindeki iki katlı binanın zemin katında oturan anne Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (28) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma sonucunda Hakan Ö., annesini bıçakladı. Anne Yurdagül Ö. göğsüne aldığı bıçak darbesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri Hakan Ö.'yü gözaltına alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları kontrolde annenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Yurdagül Ö.'nün cansız bedeni, yapılan savcılık ve polis incelemesinin ardından otopsiye gönderilmek üzere Elbistan Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Son dakika haberi... Anne oğul arasındaki tartışma cinayetle bitti: Öz oğlu annesini bıçaklayarak öldürdü!
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