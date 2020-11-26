Son dakika haberi... Anne oğul arasındaki tartışma cinayetle bitti: Öz oğlu annesini bıçaklayarak öldürdü!

IHA'nın aktardığı habere göre 56 yaşındaki Yurdagül Ö., öz oğlu Hakan Ö. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetin nedeni hakkında son dakika detayları geliyor. Emniyet güçlerinin soruşturması devam ederken görgü tanıkları tartışma sonrasında birden talihsiz kadının bıçaklandığını ifade etti. Cinayetin ardından sağlık ve polis ekipleri olay yerindeki çalışmalarını sürdürdü. Son dakika haberine göre annesini öldüren saldırgan gözaltına alındı.

İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi Düzenli Sokak'ta yaşayan Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Ö, annesini boğazından bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken Hakan Ö, polisi arayarak kendini ihbar etti.