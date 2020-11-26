SON DAKİKA HABERİ! Doktorlar bile şaşkına döndü! Çift rahimli kadın, her bir rahminde bebek dünyaya getirdi...

Hamilelik sürecinde doktorunun tavsiyelerine dikkat ettiğini dile getiren anne, doğumu gerçekleştiren Opr. Dr. Budak ve ekibinin kendisine çok yardımcı olduğunu vurguladı.

Bebeklerini ilk kez ameliyathanede kucağına aldığını anlatan Tören, "Onları sonra kuvöze koydular. Anne olmak çok güzel bir duygu. Ben çocuk sahibi olmak isteyen tüm annelere morallerini bozmadan tedavilerini sürdürmelerini öneriyorum." diye konuştu.

"LİTERATÜRDE BÖYLE VAKALAR AZ GÖRÜLÜR"

Ameliyattaki ekipte görev alan Dr. Zeynep Yasemin Öner de meslek hayatında ilk kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirtti.

Kadınlarda görülen kısırlığın yüzde 5'inin çift rahim kesesinden kaynaklandığını dile getiren Öner, şu bilgileri verdi:

"DÜNYADA NADİR GÖRÜLEN BİR DURUM"

"Genç annenin 2 ayrı rahiminden 2 ayrı bebeğin olması dünyada nadir görülen bir durum. İki rahimde genellikle bir bebek oluşur ama burada hastamızın 2 ayrı rahminde 2 ayrı bebek dünyaya geliyor. Literatürde böyle vakalar az görülür. Doğumun başlamasın ardından hemen ameliyathaneyi hazırladık. Doğum sırasında rahimlerde bir kanama olabilirdi, ya da annenin tek böbrekleri olmasından kaynaklı bir komplikasyon gelişebilirdi. Çok şükür ki bebekleri doğumdan sonra sağlıklı bir şekilde annenin kucağına verdik."

Dr. Öner, annenin ve bebeklerin sağlıklarının çok iyi olduğunu, ikizlerin bir süre daha kuvözde kaldıktan sonra taburcu edileceğini sözlerine ekledi.