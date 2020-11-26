Son dakika haberi | Doktorlar şaşkına uğradı! Tam 14 kilo: Hastanın karnından çıktı...

Mustafa C., 5 günlük tedavi sonrası sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Hasta hakkında bilgi veren Dr. Taşdöven, "Hastamıza yaptığımız ameliyatta karın bölgesini tamamen kaplayan büyük bir kitleyle karşılaştık. Bu kitlenin kalın ve ince bağırsağı hastanın sağ tarafına ittiğini gördük. Bu kitleyi dışarı aldık. Dışarı aldıktan sonra iki üç tane daha küçük kitlelerle de karşılaştık. Onları da temizledik. Hastayı daha sonra servisimizde takip ettik. 5 günlük takip sonrasında şifa ile taburcu ettik" dedi.