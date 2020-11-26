Son dakika haberi! Döner bıçağıyla yaralayan eşi tahliye olan Gizem: İşini tamamlamak için gelecek

TAHLİYE EDİLDİ

Çiçekalan yoğun bakımda tedaviye alınırken saldırgan B.K. ise yakalanıp, tutuklandı. B.K., 5 ay cezaevinde kaldıktan sonra hakkında açılan davanın üçüncü duruşmasında tahliye edildi. Ayrıca sanık B.K. hakkında, yurt dışı yasağı, her pazartesi ve perşembe polis merkezine giderek imza vermesi ve Çiçekalan'ın evinin 300 metre yakınına kadar yaklaşmaması kararı verildi.

'KORKUDAN UYUYAMADIM, ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Tahliye kararı verildiği gece korkudan uyuyamadığını ve sesini yeteri kadar duyuramadığını söyleyen Gizem Çiçekalan, "2 çocuğumla birlikte can güvenliğimiz yok. Bu insanın hak ettiği yerde olması lazım. Ondan bir çocuğum var görmek için gelecek ve istemediğim şeyler olacak. 'Zaten hayatım yanacak, yarım kalan işimi bitireyim onu yok edeyim' diye düşünüp beni öldürecek. Kişilik ve karakter olarak onu çok iyi tanıyorum. Ölmek istemiyorum" dedi.

Gizem Çiçekalan, saldırı sonrası sol el parmaklarını da kullanamadığını sözlerine ekledi.