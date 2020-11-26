Son dakika haberi: Engelli kızının ellerini bağlayıp öyle götürdü! Hatay'daki o anne büyük tepki çekti...

Dörtyol ilçesinde 25 yıl boyunca mobilya boyacılığı yapan Rüştü Yükselyilçin 1995 yılında halasının kızı N.G. ile evlendi. Çiftin bu evlilikten bir oğlu ile kızı dünyaya geldi. Çift, doğuştan bedensel ve zihinsel engelli doğan kızları Hatice'nin bakımı için yıllarca mücadele verdi. İddiaya göre, N.G., 2017 yılının ekim ayında aralarında hiçbir problem olmamasına rağmen eşi Rüştü Yükselyilçin'i, işte olduğu sırada iki çocuğunu ve evdeki eşyaları da alarak terk etti. Rüştü Yükselyilçin, birkaç gün sonra ise eşi N.G.'nin amcasının oğlu K.G'ye kaçtığını öğrendi. Bu olaydan sonra boşanan çift, çocukların velayetini ortaklaşa aldı. Kızı Hatice Yükselyılçin'i eğitimi için annesinin yanında bırakan Rüştü Yükselyilçin, ayrı yaşamaya başladı.