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Son dakika haberi: 'da denizde erkek cesedi bulundu

Beşiktaş'taki Ortaköy Sahili açıklarında denizde erkek cesedi bulundu. Son dakika haberine göre Sahil Güvenlik ekipleri tarafından iskeleye çıkartılan ceset kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:07 Son Güncelleme: 26.11.2020 14:13 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu

Beşiktaş Ortaköy sahili açıklarında denizde hareketsiz duran bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, denizdeki kişinin cesedini Ortaköy İskelesi'ne çıkardı.

Cesedin 30 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu ve üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi. Uzun süre denizde kaldığı tespit edilen ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü.

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Son dakika haberi: İstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
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