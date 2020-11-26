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: İstanbul'da okul servis ücretleri ile ilgili flaş karar!

: İstanbul'daki servis ücretleriyle ilgili flaş bir karar alındı. İstanbul'da kararıyla okul servis ücretlerinde pandemi nedeniyle düzenlemeye gidildi. UKOME toplantısında, "Okul servis ücret tarifesini revize edilmesi teklifi" kabul edildi.

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Giriş Tarihi: 26.11.2020 15:32 Son Güncelleme: 26.11.2020 15:53 ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul'da okul servis ücretleri ile ilgili flaş karar!

Öğrenci Servis Ücretleri Tarifesi düzenlenmesiyle ilgili teklif de toplantıda ele alındı. 24 Eylül'de yapılan UKOME toplantısında yüzde 11,5'lik zam kabul edilmiş ve tekrar bir düzenlemeye gidilebileceği belirtilmişti. Teklif, yapılan oylamada oy birliğiyle kabul edildi. Eylül ayındaki toplantıda ücretlere yüzde 11,5 zam yapılmış en kısa mesafe 271 TL olmuştu.

Son Dakika! İstanbul'da servis ücretlerine düzenleme | Video

PANDEMİ DÖNEMİNDE OKULLARIN...

Yeni düzenlemeye göre okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60'ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75'i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90'ı olarak ücretlendirilmesi teklif edildi.

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Son dakika haberi: İstanbul'da okul servis ücretleri ile ilgili flaş karar!
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