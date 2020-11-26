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Son dakika haberi: 'de tuhaf olay! Devriye gezen polis, farklı sokaklarda buldu!

'in Balçova ilçesinde gece saatlerinde bir tuhaf olay yaşandı. Son dakika haberine göre devriye görevi yapan polis ekipleri, farklı sokaklarda yerde yatan 3 yaralı buldu. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların, iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştıkları tespit edildi.

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 09:00 Son Güncelleme: 26.11.2020 09:19 ABONE OL
Son dakika haberi: İzmir'de tuhaf olay! Devriye gezen polis, farklı sokaklarda buldu!

SON DAKİKA! Olay, saat 03.00 sıralarında Eğitim Mahallesi'nde meydana geldi. Balçova Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis ekipleri, devriye sırasında Sokullu Sokak'ta 2 kişiyi yerde yaralı buldu. Ekiplerin çağırdığı ambulansla yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Bu sırada, devriye gezen başka bir polis ekibi de Yeşil Cami Sokak'ta bir yaralıyla karşılaştı. Bu kişi de sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, çevredekilerin ifadesine başvurdu, bu kişilerin silahlı ve bıçaklı kavgaya karıştığını tespit etti. Husumetli olduğu ileri sürülen iki grubun birbirlerini yaraladığı saptandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi.

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Son dakika haberi: İzmir'de tuhaf olay! Devriye gezen polis, farklı sokaklarda buldu!
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