Son dakika haberi: İzmir'deki kan donduran cinayette şok detaylar!

İZMİR'DEKİ KORKUNÇ CİNAYETTEN SON DAKİKA HABERİ: Olay, dün saat 18.00 sıralarında Güven Mahallesi 397 Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. Husumetli olan Yaşar G. ile Yıldız Taşkaner arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmayı duyan diğer komşular da kapı önüne çıkarken Yaşar G. iddiaya göre Yıldız Taşkaner'e küfretti. Bunun üzerine kapıya çıkan oğlu Tolga Taşkaner de tartışmaya karıştı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşünce Yaşar G., üst kattaki evinden tabancasını alıp, Tolga Taşkaner'e ateş etti.