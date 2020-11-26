Son dakika haberi: İzmir'den bir acı haber daha: Futbolcu Malik Tahirler 27 gün sonra hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre uzun süredir yaşam mücadelesi veren Malik Tahirler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, enkaz altında kaldıktan sonra yaralı kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan 28 yaşındaki Malik Tahirler, yaşamını yitirdi. Son dakika haberi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.
Çok sevdiği futbola küçük yaşlarda Bornova Yeşilovaspor'un altyapısında başlayan Tahirler, profesyonel ve amatör olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giydi. Depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Gönen Belediyespor'a transfer olan orta saha oyuncusu Tahirler, antrenman yapıyor ve liglerin başlamasını bekliyordu.
Tahirler, depreme annesi 64 yaşındaki Nazmiye Doğrayan ile 20 yıla yakın süredir yaşadıkları Doğanlar Apartmanı'nda yakalandı. Arama kurtarma ekipleri tarafından 6 saat sonra enkazdan yaralı çıkarılan Tahirler hastaneye kaldırılırken, annesinin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Bacaklarından yaralanan Tahirler'in acı haberi; tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nden geldi.
İZMİR'DEN BİR KAYIP DAHA
Geçen hafta ameliyat edilen Tahirler'in yakınları, aldıkları acı haberle yıkıldı. Futbolcunun ağabeyi Tayfun Tahirler, hastanede beklerken annesi ve kardeşinin fotoğraflarına bakarak zaman geçirdiğini, annesinin yokluğuna hala alışamadığını dile getirmişti.
Tahirlerin yaşamını yitirmesi ile birilkte depremde hayatını kaybedenlerin sayısı da 117'ye yükselmiş oldu.