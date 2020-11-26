Son dakika haberi: İzmir'den bir acı haber daha: Futbolcu Malik Tahirler 27 gün sonra hayatını kaybetti!

Son dakika haberine göre uzun süredir yaşam mücadelesi veren Malik Tahirler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen depremde, enkaz altında kaldıktan sonra yaralı kurtarılan ve hastanede tedaviye alınan 28 yaşındaki Malik Tahirler, yaşamını yitirdi. Son dakika haberi tüm Türkiye'yi hüzne boğdu.

Çok sevdiği futbola küçük yaşlarda Bornova Yeşilovaspor'un altyapısında başlayan Tahirler, profesyonel ve amatör olmak üzere çeşitli kulüplerde forma giydi. Depremden 20 gün önce Bölgesel Amatör Lig (BAL) temsilcisi Gönen Belediyespor'a transfer olan orta saha oyuncusu Tahirler, antrenman yapıyor ve liglerin başlamasını bekliyordu.