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haberi: Sokak köpeğini öldürdü yaptığı savunma herkesi şok etti! "Benim köpeğimi de öldürdüler..."

Akıllara durgunluk veren haberine göre 'da 35 yaşındaki A.P, yol kenarındaki sokak köpeğini öldürdü. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan zanlı, ifadesinde kendi köpeğinin de bir sokak köpeği tarafından öldürüldüğünü bu nedenle o köpeği ruhsatlı tabancasıyla öldürdüğünü söyledi. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:37 Son Güncelleme: 26.11.2020 14:43 ABONE OL
Son dakika haberi: Sokak köpeğini öldürdü yaptığı savunma herkesi şok etti! Benim köpeğimi de öldürdüler...

Son dakika haberi: Hatay'da otomobiliyle seyir halindeyken yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla vurarak öldüren A.P. (35) polis tarafından gözaltına alındı. A.P.'nin, ifadesinde, "Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

Antakya ilçesine bağlı Üzümdalı Mahallesi'nde dün 31 HR 294 plakalı otomobiliyle ilerleyen kişi, yol kenarındaki sokak köpeğini tabancayla vurarak yaraladı. Çevredekiler tarafından tedavi için hayvan barınağına götürülen köpek, telef oldu. Vatandaşların ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin A.P. olduğunu belirledi. Yapılan operasyonla kısa sürede gözaltına alınan A.P.'ye bin 902 TL para cezası kesildikten sonra serbest bırakıldı. A.P.'nin ifadesinde, "Benim köpeğim de sahipsiz bir köpek tarafından öldürüldü. Bu yüzden sokak köpeğini görünce yanımda bulunan ruhsatlı tabancamla bir el ateş ettim" dediği öğrenildi.

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Son dakika haberi: Sokak köpeğini öldürdü yaptığı savunma herkesi şok etti! "Benim köpeğimi de öldürdüler..."
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