SON DAKİKA HABERİ: Uygur Türkü İstanbul'da saldırıya uğramıştı! Gerçek ortaya çıktı...

İstanbul Avcılar'da evinin önünde saldırıya uğrayan inşaat işçisi Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang'ın alacak verecek meselesinden dolayı vurulduğu ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili silahı kullanan Aliyev T. ve o anları video kaydına almaya çalışan Ömer I. gözaltına alındı. İki şüpheli tutuklandı.
Olay, 2 Kasım 2020 saat 22.30 sıralarında Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Yakamoz Sokak'taki bir binanın girişinde meydana geldi. Bir arkadaşının evine yemeğe davetli olan Çin pasaportu taşıyan Uygur Türkü Yusufujrang Aimaitijiang, bakkala giderek sigara almak için çıktı.
Alışveriş sonrası dönüşünde binaya girerken arkasından gelen bir kişi, Aimaitijiang'a tabanca ile iki el ateş etti. Omuz ve kolundan yaralanan Yusufujrang Aimaitijiang, ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde iki boş kovan bulurken, şüphelinin metrobüs üst geçidine doğru yaya olarak hızla kaçarak uzaklaştığını belirledi.
KİM SALDIRDI BİLMİYORUM
Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaralı Aimaitijiang ile hastanede yaptığı görüşmede kendisine saldırana dair bir bilgisinin olmadığını beyan etti. Görgü tanıkları ve güvenlik kamera görüntülerinden elde edilen bilgiler eşiğinde şüpheli Aliyev T'nin kimliği tespit edildi.
ADRESTE GÖZALTINA ALINDI
Cinayet Büro Amirliği ekipleri Azerbaycanlı Aliyev T'yi Küçükçekmece'de gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken olay anına dair görüntüleri çektiği iddia edilen Ömer I. Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek teslim oldu.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Yapılan çalışmalarda şüphelilerle yaralı şahsın arasında alacak verecek meselesi yüzünden olayın yaşandığı değerlendirildi. Adliyeye sevk edilen, iki şüpheli tutuklandı