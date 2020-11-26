SON DAKİKA HABERİ: Yakayı ele verince böyle tepki gösterdi: Köpek gibi yalvarıyorum...

"KÖPEK GİBİ YALVARIYORUM"



Polis ekiplerinin sigortasız göndermeyeceklerini, hemen yaptırması gerektiğini söylemesi üzerine sürücü, "Rezil etme burada. Bebeklerim var bakabilirsin" şeklinde cevap verdi. Bu sırada kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına dönen araç sürücüsü, "Yalvardığımı çek, köpek gibi yalvarıyorum çek. Çek hacı abi, köpek gibi yalvardığımı çek, güzel çek. Haberde izleyim kendimi şöyle güzel çek, yakışıklı çek şöyle" deyip poz verdi. Yapılan incelemelerin ardından sürücüye sigortasız araç kullanmaktan 132 TL idari para cezası kesilirken, telefonla sigortasını yaptırmasının ardından serbest bırakıldı.

Yoklama kaçağı ve aracı sigortasız sürücü “Köpek gibi yalvarıyorum çek” deyip poz verdi | Video