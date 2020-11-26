Son dakika haberler: Hafta sonu 28-29 Kasım'da sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor? 15 günlük sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Son dakika haberler… Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması geçtiğimiz Cumartesi Pazar aylar sonra ilk kez uygulanarak başladı. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre; yeni bir karar alınana kadar sürecek olan kısıtlamalar şimdilik belirlenen saatlerde gerçekleşecek. Öte yandan günlük vakaların ciddi rakamlara ulaşması 15 gün sokağa çıkma yasağı olacağı gibi iddialara da neden oluyor. Bakanlık tarafından böyle bir açıklama ise bulunmuyor. Peki, Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman? Sokağa çıkma yasağı saatleri ve günleri nasıl olacak? İşte son dakika haberine ilişkin detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN? HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni tedbir kararları genelgesi ile beraber vaka sayısını düşürmeyi amaçlayan sokağa çıkma yasağı günleri ve saatleri ile kamuoyuna duyurulmuştu. Günlük vakaların 6 bin üzerinde seyretmesi vatandaşlarda tedirginliğe neden olurken pozitif hasta sayısının bu denli yükselmesi devam ederse önümüzdeki günlerde 15 günlük kısıtlamaların gerçekleşeceği iddiaları bulunuyor…