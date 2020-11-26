Son dakika: İstanbul'un göbeğinde yıkım gerginliği! Ortalık savaş alanına döndü! Çevik kuvvet zor yatıştırdı...

HAVVA ARAS: SAĞLAM BİNALAR DA ÇÜRÜĞE KATILDI

Mahallede yaşayanlardan Havva Aras, "Sabah 10'da uykudan bir fırladık, dışarıda çevik kuvvet var. Su, elektrik, doğalgaz kesilecek. Doğalgazı kestiler ana şalterden, ondan sonra bir hafta izin verildi, 'bir hafta içinde çıkın' denildi. Şu anda 'yapacağız, sizi kiraya yollayacağız, kira bedelinizi ödeyeceğiz' dediler. Ama öyle bir şey yok, başlamıyor. Belediye de karot alındığı için belediye de 'burası çürük çık' diyor. İnsanlar nasıl çıkacak, kira bedeli ödeyen kimse yok. Böyle insanlar mağdur" dedi.