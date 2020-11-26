Ehliyet sınavı ertelendi mi, Sürücü kursları kapanacak mı?

Ülkede corona virüs salgınını kontrol altına alabilmek için birçok farklı yeni tedbir kararları alınmıştı. Bu kapsamda ilkokul, ortaokul ve liselerde de uzaktan eğitim kararının verilmesiyle beraber gözler sürücü kursları ve ehliyet sınavlarına çevrildi. Buna göre; Sürücü kursları kapanacak mı, Ehliyet sınavı ertelendi mi? İşte konuya dair detaylar…
SÜRÜCÜ KURSLARI KAPANACAK MI, EHLİYET SINAVI ERTELENDİ Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada; Tedbirler kapsamında özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yapılan bireysel eğitimler dışında tüm özel öğretim faaliyetlerine ara verildiği bildirildi. Buna göre; vatandaşlar sürücü kursları ve ehliyet sınavları ile ilgili detayları merak ediyor…
SÜRÜCÜ KURSLARI EĞİTİME DEVAM EDEBİLECEK Mİ?
Bakan Selçuk, açıklamasında "5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki 'bireysel eğitimler' yüz yüze gerçekleştirilebilecektir." bilgisini paylaştı.
Uzaktan eğitim haftalık ders programlarının okul yönetimlerinin koordinesinde öğretmenler tarafından öğrenciler ve velilerle paylaşılacağını aktaran Selçuk, okul yöneticileri ve öğretmenlerin ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracağını belirtti.
EHLİYET SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerin sınavları, bağlı bulundukları il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerinin izni dahilinde İçişleri Bakanlığının genelge hükümlerine uygun olarak sokağa çıkma kısıtlamaları göz önünde bulundurularak yapılabilecek.