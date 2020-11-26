Talas’tan şehit yakınları ve gazilere psikososyal destek

Kayseri Talas Belediyesi, ilçe genelinde ikamet eden şehit yakınları ve gazilere yönelik psikososyal destek uygulaması başlattı.

Özellikle pandemi süreciyle birlikte evlerinden çıkamayan ve bu nedenle psikolojik ve sosyal desteğe ihtiyaç duyan şehit yakınları ve gaziler için başlatılan uygulamayla psikolog ve sosyologlar eşliğinde programlar düzenleniyor. Şehit yakınları ve gazi ailelerini pandemi sürecinin olumsuz etkilerinden uzaklaştırmayı hedefleyen uygulama, Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyor. Uygulama kapsamında toplam 141 aile ziyaret edilecek.

"BAŞKAN YALÇIN DAİMA YANIMIZDA"

Ziyaretler esnasında belediye ekiplerine eşlik eden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, yapılan uygulama nedeniyle Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür etti. Başkan Yalçın'ın göreve geldiği günden itibaren, şehit yakınları ve gazilerle yatkından ilgilendiğini belirten Ali Yavuz; "Başkan Mustafa Yalçın'ın ilk işi belediyede birim kurarak şehit aileleri ve gazilerle irtibata geçilmesini sağladı. Bu birimin başında da şehit kardeşi bir arkadaşımızın olması işimizi ve irtibatımızı kolaylaştırdı. Daima yanımızda olarak şehit ailelerimizin sahipsiz olmadığını gösterdi. Biz de bundan mutlu oluyoruz. Sizlere çok teşekkür ediyorum." dedi.

Evinde ziyaret edilen bir gazi de Başkan Yalçın'ın desteğini daima hissettiklerini ifade ederek "Başkan Mustafa Yalçın, bu hizmetlerini bir iş ya da görev olarak değil gönülden yapıyor." dedi.