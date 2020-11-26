Tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü

Kahramanmaraş'ın ilçelerinden Elbistan'da yaşayan anne oğul tartışması kanlı bitti. Öfkeli genç annesini bıçaklayarak ölmesine neden oldu.

İlçeye bağlı Kümbet Mahallesi Düzenli Sokak'ta yaşayan Yurdagül Ö. (56) ile oğlu Hakan Ö. (32) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hakan Ö, annesini boğazından bıçakladı. Anne olay yerinde hayatını kaybederken Hakan Ö, polisi arayarak kendini ihbar etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Hakan Ö. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.