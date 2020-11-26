Torbacılara operasyon: 40 gözaltı

Gaziantep'te uyuşturucu sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde farklı ekiplerince sokak satıcıları başta olmak üzere uyuşturucu ticareti yapılan kişilere yönelik çalışma kapsamında dün 40 kişi yakalandığı açıklandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden adliye sevk edilen 4 kişi tutuklanırken 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer zanlıların işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Yapılan operasyonda 160 gr uyuşturucu madde, bir hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca, 43 fişek, 2 ruhsatsız tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 4 çalıntı araç, bir çalıntı motosiklet, bir çalıntı cep telefonu ile çok sayıda çalıntı malzeme ve 38 adet kesici alet ele geçirildi.