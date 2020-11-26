TSK ve Resulayn voleybol takımları dostluk maçı yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) kahraman askerleri, dosta güven, düşmana korku vermeye devam ediyor.

Barış Pınarı Harekâtı ile huzuru sağladığı bölgede şimdi de spor takımlarına desteğini gösteriyor.

TSK'nın terörden temizleyerek refaha kavuşturduğu Resulayn ve Telabyad'da spor turnuvaları düzenlendi. Turnavaların ardından Resulayn'daki voleybol takımlarından oluşturulan Resulayn takımı ile TSK personellerinden oluşan voleybol takımı arasında bir dostluk maçı yapıldı.

Ceylanpınar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen karşılaşmayı, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Halil Eren, Barış Pınarı Harekat bölgesinde görevli üst düzey komutanlar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında az sayıda davetli izledi.

İstiklal Marşı ve Suriye Milli Marşının okunması ile başlayan karşılaşma, her iki takımın da kıyasıya çabasıyla devam etti. İlk dört seti berabere sonuçlanan karşılaşma, TSK takımının 3-2'lik galibiyeti ile sona erdi. Karşılaşma sonrası her iki takım sporcuları karşılıklı tebrikleşerek, çok zevkli bir maç olduğunu ifade ettiler. Resulayn takımında yer alan ve karşılaşma süresince büyük bir efor sarf eden 60 yaşındaki sporcu, karşılaşmayı izleyenlerin ilgi odağı oldu.